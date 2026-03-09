Seconda categoria Il Rosia detta legge ’Manita’ dell’Olimpic

Una giornata numero 24 della Seconda categoria all'insegna degli incontri di spessore. Hanno riservato emozioni le sfide delle nostre compagini all'interno dei due raggruppamenti. Girone E Real Peretola - Castellina in Chianti-1-1. Pareggio prestigioso del Castellina in Chianti sul campo dei fiorentini, giunti al fischio d'avvio con l'etichetta di leader solitari e tuttora al comando in modo saldo. Di Pianigiani il gol dei gialloverdi. Staggia-Sambuca Casini-2-1 Affermazione in rimonta dello Staggia, che compie nuovi passi per stabilizzarsi nell'area della tranquillità. Al vantaggio degli ospiti, forti del loro quarto posto, i neroverdi rispondono con Tognazzi Barbarino conquistando tre punti di pregio grazie a un'ottima ripresa, per la soddisfazione del direttore generale Francesco Becucci e di tutto lo staff staggese.