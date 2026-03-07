Drastico peggioramento della qualità dell' aria in Piemonte semaforo rosso antismog a Torino e dal Sahara arriva la sabbia

In Piemonte e a Torino si registra un rapido peggioramento della qualità dell’aria, con il semaforo antismog che passa al rosso. Nel frattempo, dalla regione desertica del Sahara si sposta una nuvola di sabbia che si fa sentire anche in queste aree. La situazione si è evoluta in modo improvviso, portando a condizioni di inquinamento più critiche rispetto ai giorni precedenti.

La sabbia sahariana torna in Piemonte per la prima volta nel 2026 e contribuisce ad aumentare la concentrazione di Pm10 al suolo È un drastico e repentino cambio di rotta in tutto il Piemonte e a Torino per quanto riguarda la qualità dell'aria. Un peggioramento improvviso che interessa il capoluogo dalla giornata di venerdì, 6 marzo, con attivazione del semaforo di secondo livello (rosso) antismog su segnalazione di Arpa Piemonte. Un semaforo che permarrà vigente fino alla giornata di lunedì, 9 marzo, compresa. Il semaforo è scattata dopo l'effettivo riscontro da Arpa Piemonte per quanto riguarda tre giorni consecutivi di superamento del valore di 75 µgm3 di concentrazione media giornaliera di PM10 nell'aria. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Qualità dell’aria, bollettino rosso di Arpae: entrano in vigore le misure emergenziali antismogA Cesena, a seguito delle proiezioni fornite da Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del Pm10, vengono attivate le...

Semaforo antismog: a Torino scatta il livello 2 (rosso) per due giorniDopo due giorni di livello 1 – arancione, da giovedì 26 febbraio a venerdì 27 febbraio compreso (prossimo giorno di controllo), le misure di...

Tutti gli aggiornamenti su Drastico peggioramento.

Argomenti discussi: Cielo offuscato e drastico peggioramento della qualità dell'aria: un'imponente intrusione di polvere sahariana sta attraversando l'Europa sud-occidentale; Nube sahariana in Europa | i Paesi più colpiti e cosa fare.

Cieli offuscati e drastico peggioramento della qualità dell'aria: un'imponente intrusione di polvere sahariana sta attraversando l'Europa sud-occidentaleIn questi primi giorni di marzo, un'imponente colonna di polvere sahariana sta attraversando l'Europa sud-occidentale. Questo fenomeno, unito all'alta pressione persistente, sta compromettendo la qual ... ildolomiti.it