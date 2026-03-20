A inizio marzo, la sabbia del Sahara è arrivata sulla Puglia, come mostrato in un video pubblicato dall'osservatorio della Nasa. Le immagini ritraggono grandi nubi di polvere trasportate dalle correnti invernali che si sono spinte fino in Europa. Il filmato mette in evidenza la presenza di questa polvere nel cielo pugliese, evidenziando il fenomeno atmosferico in modo chiaro e immediato.

La sabbia del Sahara in Puglia a inizio marzo. Un video pubblicato sul web dall'osservatorio della Nasa rende chiaro il fenomeno: le correnti invernali hanno spinto massicce nubi di polvere dal Sahara verso il Mediterraneo, risalendo il continente fino a colpire gran parte dell'Europa occidentale. L'evento, caratterizzato dalle cosiddette "piogge di sangue", evidenzia dinamiche meteorologiche sempre più frequenti e incisive «Questa animazione evidenzia la concentrazione e il movimento della polvere in tutta la regione dal 1° al 9 marzo. Illustra la densità di massa della colonna di polvere — una misura della quantità di polvere contenuta in una colonna d'aria — prodotta con una versione del modello GEOS (Goddard Earth Observing System). 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - La sabbia del Sahara sull'Europa e sulla Puglia: il video della Nasa

Articoli correlati

Sabbia del Sahara sull’Italia e ritorno della pioggia: in arrivo il ciclone Iberico-AlgerinoDopo diversi giorni dominati da un vasto campo di alta pressione, il tempo sull’Italia è destinato a cambiare.

Leggi anche: Galbiate, cinquanta sfumature di giallo: la sabbia del Sahara colora il cielo della Brianza

Aggiornamenti e contenuti dedicati a La sabbia del Sahara sull'Europa e...

Temi più discussi: Polvere sahariana in Europa marzo 2026: cause e conseguenze; Cieli ambrati: la sabbia del Sahara avanza minacciosa sull'Europa; Blog | Così le nuvole di polvere sollevate dal deserto del Sahara hanno raggiunto l'Europa; Pioggia di sangue in Europa: perché il Sahara ha tinto di rosso i cieli a inizio marzo 2026.

Smog in aumento per la sabbia del SaharaSmog in aumento per la sabbia del Sahara. Secondo un’indagine di Arpa Piemonte i dati sono decisamente eloquenti. laprovinciadibiella.it

Sabbia del Sahara e caldo record: la Sicilia si tinge di giallo in un anticipo di primaveraSettimana dal sapore primaverile sull’Italia con temperature fino a 20°C per effetto di un potente anticiclone. Attese anomalie termiche fino a +7°C e sabbia del Sahara in sospensione. Possibili recor ... corrieretneo.it

Arriva dal Sahara, attraversa il Mediterraneo e in pochi giorni cambia il colore del cielo sopra l’Europa. Succede più spesso di quanto pensiamo. Il Sahara è la più grande fabbrica naturale di polveri al mondo e ogni anno rilascia centinaia di milioni di tonnellat - facebook.com facebook

Neve nel Sahara: le dune arancioni si sono tinte di bianco ad Ain Sefra, in Algeria. È un evento rarissimo, ma sempre meno eccezionale di un tempo: questa è infatti la settima nevicata registrata negli ultimi 40 anni. La cosa più sorprendente è un’altra: pri x.com