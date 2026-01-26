Dal primo conte donna al Parsifal di Wagner | nel weekend visita guidata alla scoperta di Villa Tasca

Scopri Villa Tasca, residenza storica di Palermo e esempio di eleganza siciliana. Sabato 31 gennaio alle 16:00 e domenica 1 febbraio alle 10:30, si terrà una visita guidata ai suoi saloni e al giardino romantico. Un'occasione per conoscere la storia e l’architettura di questa esclusiva dimora, testimonianza della ricca tradizione culturale della regione. Partecipazione aperta a tutti gli interessati alla scoperta del patrimonio locale.

Entreremo in una dimora con quasi cinque secoli di storia, dalle sale riccamente decorate, che conservano ancora una forte atmosfera domestica, al giardino romantico che ispirò Richard Wagner a chiusura del suo "Parsifal". Set di importanti serie televisive, come "The White Lotus" di Hbo e "Il Gattopardo" di Netflix, Villa Tasca è uno dei pochissimi esempi, in tutto l'agro palermitano e in Sicilia, di casa patrizia perfettamente conservata, insieme al maestoso parco.Insieme conosceremo la storia di Beatrice Branciforte, primo conte donna di Sicilia, anima di Villa Tasca, e dei numerosi personaggi ospitati nella villa.

