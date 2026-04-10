Nella notte, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione nel quartiere Miano, coinvolgendo Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato. Durante l’intervento sono stati effettuati sequestri e sanzioni tra le aree di Masseria Cardone e Piazza Madonna dell’Arco, con l’obiettivo di contrastare attività illegali e garantire maggiore sicurezza nella zona. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha visto coinvolti diversi agenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella scorsa notte, il personale della Polizia Locale di Napoli, in sinergia con i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato, ha condotto un’operazione ad alto impatto nel quartiere Miano. L’intervento, che si è concentrato nelle zone di Masseria Cardone e Piazza Madonna dell’Arco, è scaturito a seguito di numerosi esposti presentati dai residenti, esasperati dalle continue condotte illecite legate alla circolazione stradale, con particolare riferimento a motoveicoli, ciclomotori e minimoto. Il Bilancio dell’Operazione •?????Controlli effettuati: 40 •?????Sanzioni amministrative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Operazione interforze a Miano, sequestri e sanzioni tra Masseria Cardone e Piazza Madonna dell’Arco

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