SIMEST lancia la Misura Stati Uniti | 300 milioni per sostenere le imprese italiane in America

Simest ha avviato la «Misura Stati Uniti», un intervento da oltre 300 milioni di euro per supportare le imprese italiane nel mercato statunitense. La misura offre risorse dedicate a investimenti diretti, partecipazioni nel capitale, finanza agevolata e contributi a fondo perduto, con l’obiettivo di favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle aziende italiane negli Stati Uniti.

SIMEST mette in campo oltre 300 milioni di euro per aiutare le imprese italiane a investire e crescere negli Stati Uniti. La società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione ha annunciato l’avvio della nuova Misura Stati Uniti, un pacchetto di strumenti finanziari pensato per rafforzare la presenza del sistema produttivo nazionale nel primo mercato extra Ue e secondo mercato di export per l’Italia. Una prima tranche, pari a oltre 100 milioni di euro, è destinata agli investimenti diretti in equity negli Stati Uniti. SIMEST potrà entrare nel capitale di società controllate americane di imprese italiane, sostenendo sia nuovi insediamenti sia lo sviluppo di joint venture con partner locali. 🔗 Leggi su Laverita.info

Investire oltreoceano, Simest vara la "Misura Stati Uniti": oltre 300 mln per favorire l'export delle Pmi italianeSimest, società del Gruppo Cdp per l'internazionalizzazione, ha avviato la "Misura Stati Uniti" per sostenere le imprese italiane nel mercato statunitense.

