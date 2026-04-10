OnlyFans narcotraffico matrimoni e il gelo tra Zendaya e Sydney Sweeney | arriva Euphoria 3 Ecco cosa aspettarci dalla nuova stagione contiene spoiler
Dopo quattro anni di attesa, la terza stagione di “Euphoria” arriverà in Italia il 13 aprile. La serie, che ha affrontato temi come narcotraffico, matrimoni e tensioni tra protagoniste, continua a seguire le vicende di un gruppo di adolescenti ormai adulti. Tra anticipazioni e spoiler, si parla di un cast che si confronta con nuove sfide e relazioni complicate, mentre i fan attendono con curiosità l’inizio di questa nuova stagione.
I ragazzi di “Euphoria” sono diventati adulti, ma nessuno è cresciuto. Dopo quattro anni di attesa, la terza stagione della serie cult Hbo arriva in Italia il 13 aprile. Gli episodi saranno disponibili su Sky Atlantic e in streaming su Now. Le aspettative stellari dei fan, però, sono state incrinate da una serie di recensioni negative e dalle tensioni tra il cast: alla première di Los Angeles non è passato inosservato il gelo tra Zendaya e Sydney Sweeney. Euphoria ha davvero perso il tocco magico? Abbiamo visto il primo episodio proiettato, in anteprima ieri giovedì 9 aprile, al Colosseo di Milano: tra narcotraffico, cristianità e OnlyFans, le nostre impressioni e cosa aspettarci dalla terza stagione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Euphoria 3, ecco come cambierà la serie con Zendaya e Sydney SweeneyIl 13 aprile non è solo una data: è un ritorno a casa: Euphoria torna con la sua terza stagione dopo un'assenza lunga, discussa, a tratti snervante.
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