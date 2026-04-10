Dopo quattro anni di attesa, la terza stagione di “Euphoria” arriverà in Italia il 13 aprile. La serie, che ha affrontato temi come narcotraffico, matrimoni e tensioni tra protagoniste, continua a seguire le vicende di un gruppo di adolescenti ormai adulti. Tra anticipazioni e spoiler, si parla di un cast che si confronta con nuove sfide e relazioni complicate, mentre i fan attendono con curiosità l’inizio di questa nuova stagione.

I ragazzi di “Euphoria” sono diventati adulti, ma nessuno è cresciuto. Dopo quattro anni di attesa, la terza stagione della serie cult Hbo arriva in Italia il 13 aprile. Gli episodi saranno disponibili su Sky Atlantic e in streaming su Now. Le aspettative stellari dei fan, però, sono state incrinate da una serie di recensioni negative e dalle tensioni tra il cast: alla première di Los Angeles non è passato inosservato il gelo tra Zendaya e Sydney Sweeney. Euphoria ha davvero perso il tocco magico? Abbiamo visto il primo episodio proiettato, in anteprima ieri giovedì 9 aprile, al Colosseo di Milano: tra narcotraffico, cristianità e OnlyFans, le nostre impressioni e cosa aspettarci dalla terza stagione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - OnlyFans, narcotraffico, matrimoni e il gelo tra Zendaya e Sydney Sweeney: arriva “Euphoria 3”. Ecco cosa aspettarci dalla nuova stagione (contiene spoiler)

Euphoria 3, ecco come cambierà la serie con Zendaya e Sydney SweeneyIl 13 aprile non è solo una data: è un ritorno a casa: Euphoria torna con la sua terza stagione dopo un'assenza lunga, discussa, a tratti snervante.

Minimal per Zendaya, vintage per Sydney Sweeney: i look delle star di Euphoria alla première della terza stagioneDopo quattro anni di attesa torna la serie tv Euphoria e per il lancio della terza stagione, i protagonisti si sono dati appuntamento sul red carpet...