Nubifragi in Sicilia onda gigante invade il centro a Scaletta Zanclea | il video della fuga delle persone

Il maltempo causato dal ciclone Harry ha interessato il Sud Italia, con nubifragi e mareggiate intense. A Scaletta Zanclea, un’onda gigante ha invaso il centro abitato, costringendo le persone a evacuare. Le forti raffiche e le precipitazioni hanno provocato danni alle zone costiere della Sicilia, Calabria e Sardegna, evidenziando la vulnerabilità del territorio a eventi meteorologici estremi.

Il ciclone Harry ha colpito duramente il Sud Italia con violente mareggiate e forte vento che hanno imperversato su Sicilia, Calabria e Sardegna devastando soprattutto le zone costiere. Gli scenari nelle zone marinare della costa Ionica sono devastanti: lungomari distrutti, muri di abitazioni abbattuti, negozi, case e scantinati allagati. E nel giorno in cui il fenomeno dà segni di attenuazione comincia la conta dei danni. Tra le coste maggiormente martoriate quella Ionica della Sicilia: lungomari crollati, casa e negozi invasi da acqua e detriti, spiagge spazzate via. La tratta ferroviaria Messina-Siracusa ferma: il terrapieno su cui poggiano i binari a Scaletta Zanclea è stato letteralmente distrutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nubifragi in Sicilia, onda gigante invade il centro a Scaletta Zanclea: il video della fuga delle persone Leggi anche: Choco Marche riscalda il centro: un fiume di persone invade la città Impressionante mareggiata a Linosa, il video delle persone in fuga dalla costaUna forte mareggiata sta interessando in queste ore Linosa, nelle isole Pelagie, causando scenari di grande impatto sulla costa. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Sicilia, Calabria, Sardegna: Harry devasta le coste, miliardi di danni - Messina, a Santa Teresa di Riva a lavoro per ripristinare luce e acqua; Maltempo in Sicilia, i danni del ciclone Harry, da Catania a Messina. FOTO; Cateno De Luca travolto dall'onda per il maltempo in Sicilia, il video del sindaco di Taormina e l'avviso; Maltempo in Sicilia, onda anomala nel Messinese: il mare invade il centro abitato a Scaletta Zanclea. Ciclone Harry, maltempo in Sicilia Orientale: allerta nubifragi e venti oltre i 110 km/hMaltempo Ciclone Harry: la Sicilia Orientale sotto la pioggia. Allarme nubifragi e venti oltre i 110 km/h. Forti mareggiate sulle coste ... quotidianodiragusa.it Cateno De Luca travolto dall'onda per il maltempo in Sicilia, il video del sindaco di Taormina e l'avvisoIl sindaco Cateno De Luca e il collega di Santa Teresa testimoni del maltempo in Sicilia: travolti da onda in diretta social, il Codacons condanna ... virgilio.it Maltempo, allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, scuole chiuse in centinaia di comuni e nubifragi Le notizie in diretta x.com Allerta rossa della Protezione Civile per martedì 20 gennaio sulla Sicilia orientale Sono attesi nubifragi diffusi con accumuli di pioggia molto elevati nelle aree del Catanese, Messinese ionico, Siracusano e Ragusano. Allerta arancione sul resto dell’Isola, - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.