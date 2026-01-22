Nubifragi in Sicilia onda gigante invade il centro a Scaletta Zanclea | il video della fuga delle persone

Il maltempo causato dal ciclone Harry ha interessato il Sud Italia, con nubifragi e mareggiate intense. A Scaletta Zanclea, un’onda gigante ha invaso il centro abitato, costringendo le persone a evacuare. Le forti raffiche e le precipitazioni hanno provocato danni alle zone costiere della Sicilia, Calabria e Sardegna, evidenziando la vulnerabilità del territorio a eventi meteorologici estremi.

Il ciclone Harry ha colpito duramente il Sud Italia con violente mareggiate e forte vento che hanno imperversato su Sicilia, Calabria e Sardegna devastando soprattutto le zone costiere. Gli scenari nelle zone marinare della costa Ionica sono devastanti: lungomari distrutti, muri di abitazioni abbattuti, negozi, case e scantinati allagati. E nel giorno in cui il fenomeno dà segni di attenuazione comincia la conta dei danni. Tra le coste maggiormente martoriate quella Ionica della Sicilia: lungomari crollati, casa e negozi invasi da acqua e detriti, spiagge spazzate via. La tratta ferroviaria Messina-Siracusa ferma: il terrapieno su cui poggiano i binari a Scaletta Zanclea è stato letteralmente distrutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

