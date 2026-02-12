Carnevale di Corsano | l’onda della cartapesta invade il Capo di Leuca
La festa di Corsano si prepara a tornare con il suo secondo atto. Dopo il debutto che ha fatto ballare e sorridere la gente, le squadre di maschere e carri di cartapesta stanno già lavorando sodo per la prossima parata. La strada si riempirà di colori e allegria, pronti a conquistare di nuovo il cuore di chi vive e visita questa parte di Capo di Leuca.
Domenica 15 febbraio la seconda grande sfilata della 42ª edizione. Tra giganti allegorici, musica cartoon e laboratori di circo, il Salento si tinge di magia. Quattro i carri in gara per il premio finale CORSANO – Dopo il successo travolgente del debutto, il Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca scalda i motori per il suo secondo atto. Domenica 15 febbraio 2026, a partire dalle ore 15,30, la zona industriale di Corsano tornerà a trasformarsi in un teatro a cielo aperto. Giunta alla sua 42ª edizione, la kermesse è il frutto della passione della Pro loco di Corsano, guidata da Salvo Bleve, con il supporto dell’amministrazione comunale, dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” e dell’Unpli.🔗 Leggi su Lecceprima.it
