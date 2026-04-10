Omicidio Rogoredo la difesa di Cinturrino denuncia 6 testimoni Un 39enne | Diceva che voleva ammazzare Mansorui
Durante il procedimento legale per l’omicidio avvenuto a Rogoredo, la difesa di Cinturrino ha presentato una denuncia contro sei testimoni che sono stati ascoltati come potenziali testimoni. Tra le dichiarazioni rese, un uomo di 39 anni ha riferito di aver ascoltato Cinturrino affermare di voler uccidere una persona chiamata Zack. La testimonianza è stata raccolta su richiesta della Procura, senza ulteriori commenti o analisi.
Un 39enne chiamato dalla Procura ha ricordato di quanto Carmelo Cinturrino gli avrebbe detto che "voleva ammazzare Zack". Il 41enne è accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansourii e di altri 40 capi d'imputazione. I suoi avvocati hanno denunciato i 6 testimoni dell'accusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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