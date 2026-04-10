Omicidio Mansouri a Rogoredo video del testimone contro Cinturrino | Se non pagavi ti dava le martellate

Nella vicenda legata all'omicidio avvenuto a Rogoredo, un testimone ha fornito una testimonianza dettagliata fuori dall'aula, accusando direttamente Cinturrino. Secondo quanto riferito, l'uomo avrebbe minacciato le persone con martellate se non pagavano, e il video di una persona presente sul luogo mostra scene di violenza. Le dichiarazioni si concentrano su comportamenti di estorsione e aggressioni attribuite all'imputato.

Sentito prima dell’udienza uno dei testimoni del caso di omicidio nel bosco di Rogoredo. Questi ha raccontato di come Cinturrino andasse in giro a minacciare non solo i pusher, ma anche i consumatori. “Se non pagavi ti dava le martellate”, ha dichiarato il trentanovenne italiano senza fissa dimora ascoltato per l’incidente probatorio. Zack, soprannome di Mansouri, era stato più volte minacciato dall’assistente della Polizia di Stato Cinturrino, secondo quanto riportano i testimoni. Il testimone contro Cinturrino Uno dei sei testimoni ascoltati per l’incidente probatorio del caso Cinturrino è un trentanovenne italiano senza fissa dimora. Ai cronisti, prima dell’udienza, ha dichiarato che Cinturrino “diceva che voleva ammazzarlo e mi aveva detto di dire a Zack (n. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio Mansouri a Rogoredo, video del testimone contro Cinturrino: "Se non pagavi ti dava le martellate" Sparatoria Rogoredo, un testimone: "Cinturrino ti dava le martellate se non gli davi soldi o droga"Carmelo Cinturrino “picchiava, se non gli davi i soldi ti dava le martellate, se gli davi i soldi ti lasciava stare”. Leggi anche: Omicidio a Rogoredo, un testimone: “Cinturrino aveva detto di dire a Zack che voleva ammazzarlo. Se non davi soldi o droga ti picchiava” Temi più discussi: Omicidio a Rogoredo, l'ombra di altri agenti complici di Cinturrino: Non agiva da solo; Omicidio Mansouri, la difesa di Cinturrino vuole la perizia sui testimoni di Rogoredo; Omicidio Rogoredo, la legale della famiglia di Mansouri: Realta' agghiacciante; Omicidio Rogoredo, la legale della famiglia di Mansouri: Realta' agghiacciante. Omicidio Mansouri a Rogoredo, video del testimone contro Cinturrino: Se non pagavi ti dava le martellateFuori dall'aula parole contro Carmelo Cinturrino. Taglieggiava tutti e picchiava col martello, dice un testimone ... virgilio.it Omicidio Rogoredo, Cinturrino in aula per l'incidente probatorioIl poliziotto accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio, nel boschetto di Rogoredo, è arrivato questa mattina in tribunale a Milano. Davanti al pm e al giudice vengono ... tg24.sky.it Un 39enne è uno dei testimoni nell'udienza davanti al gip di Milano sul caso dell’assistente capo del Commissariato Mecenate accusato dell’omicidio volontario premeditato di Abderrahim Mansouri [VIDEO] - facebook.com facebook Omicidio Mansouri, Cinturrino in aula per l’incidente probatorio. Un testimone: «Voleva ucciderlo». Un 39enne senza fissa dimora chiamato dalla Procura: «Cinturrino taglieggiava tutti, anche noi consumatori». x.com