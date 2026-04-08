Oggi, mercoledì 8 aprile, si svolge in Cassazione il procedimento riguardante il caso di omicidio di una giovane donna. L'imputato, già condannato in primo e secondo grado, è chiamato a discutere la possibile premeditazione del delitto. La discussione si concentra sulla valutazione delle prove e sulla definizione dei ruoli nel crimine. La sentenza definitiva è attesa per conoscere l'esito del procedimento e le eventuali modifiche alle condanne precedenti.

Milano, 8 aprile 2026 – È stato fissato per oggi, mercoledì 8 aprile, il processo in Cassazione per Alessandro Impagnatiello, condannato all’ ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza che lui ha ucciso con 37 coltellate nel loro appartamento di Senago, il 27 maggio 2023. Giulia Tramontano avvelenata da Impagnatiello: “Per farla abortire non per ucciderla”. Le motivazioni della sentenza che ha escluso la premeditazione La premeditazione. L’ex barman in secondo grado è stato di nuovo condannato al carcere a vita, benché il collegio abbia ritenuto di non riconoscere la premeditazione, aggravante, per altro, rigettata dalla gip Angela Minerva ai tempi della convalida del fermo, ma poi confermata dai giudici di primo grado assieme alla legame affettivo e la crudeltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio Giulia Tramontano, oggi Alessandro Impagnatiello in Cassazione: il nodo della premeditazione

Omicidio Giulia Tramontano, Alessandro Impagnatiello in Cassazione: il nodo è la premeditazioneMilano, 13 febbraio 2026 - Ha assassinato Giulia Tramontano e ad aprile Alessandro Impagnatiello sarà in Cassazione dove si riproporrà la questione...

Omicidio di Giulia Tramontano. Impagnatiello ricorre in CassazioneÈ stato fissato per il prossimo 8 aprile il processo in Cassazione per Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia...

Temi più discussi: Dall’arsenico alla ricina, quei crimini tra i veleni; A parti inverse, quando la violenza cambia prospettiva; Mamma e figlia avvelenate a Natale: quindi fu omicidio? Cosa è e come agisce la ricina (che hanno ingerito).

Omicidio Giulia Tramontano, oggi Alessandro Impagnatiello in Cassazione: il nodo della premeditazioneDopo la condanna all’ergastolo dell’Appello, l’ex barman è davanti ai giudici della Suprema Corte. Secondo l’accusa il giovane aveva pianificato il delitto per almeno 6 mesi, somministrando alla compa ... ilgiorno.it

A Senago dolore per l’omicidio di Giulia Tramontano: Troppi femminicidiSenago (Mi), 1 giu. (askanews) – C’è una rosa bianca infilata nella cassetta della posta di Giulia Tramontano, davanti alla casa di Senago, a nord di Milano, in cui abitava con Alessandro ... affaritaliani.it

9 giugno 2023, sono i giorni del dolore per l’omicidio di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago. A Sant’Antimo, paese d'origine di Giulia, in provincia di Napoli, è in programma una fiaccolata per gridare 'no' alla violenza. Mentre i concittadini di Giulia si stringo - facebook.com facebook

Delitto Senago: domani in Cassazione udienza Impagnatiello su premeditazione È stato calendarizzato per domani il procedimento in Corte di Cassazione a carico di Alessandro Impagnatiello, già condannato alla pena dell’ergastolo per l’omicidio della com x.com