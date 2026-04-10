Omicidio di Castelfranco l’urlo in aula contro Badr Rouaji | Sei un assassino

Il 10 aprile si è aperta in tribunale l’udienza preliminare relativa all’omicidio di un giovane di 20 anni avvenuto il 4 maggio 2025 fuori da una discoteca di Castelfranco Veneto. Durante la seduta, si sono verificati momenti di forte tensione, con un imputato accusato di aver colpito con un coltello la vittima. In aula sono state rivolte espressioni di condanna nei confronti di uno degli imputati, definendolo un assassino.

È cominciata oggi 10 aprile in un clima di grande tensione l'udienza preliminare per il delitto di Lorenzo Cristea, il ventenne di Trebaseleghe (in provincia di Padova) ucciso a coltellate il 4 maggio 2025 all'esterno della discoteca «Baita al Lago» di Castelfranco Veneto. Appena fatto il suo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Omicidio alla "Baita al Lago" di Castelfranco, Badr Rouaji è stato scarceratoQuesta mattina Badr Rouaji, il 20enne accusato di concorso morale nell'omicidio di Lorenzo Cristea e del tentato omicidio di Alessandro Bortolami... Omicidio Cristea, la rabbia della famiglia: «I domiciliari a Rouaji sono una scelta incomprensibile»A pochi giorni dall'udienza preliminare, fissata per venerdì prossimo 10 aprile, il clima attorno al caso dell'omicidio di Lorenzo Cristea si fa... Temi più discussi: Omicidio Cristea, la rabbia della famiglia: I domiciliari a Rouaji sono una scelta incomprensibile; Delitto della Baita al Lago: domani l’udienza preliminare per la rissa costata la vita a Lorenzo Cristea; Lorenzo Cristea ucciso a coltellate vicino alla discoteca, la famiglia: Badr doveva stare in cella; Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga. Omicidio di Castelfranco, l’urlo in aula contro Badr Rouaji: «Sei un assassino»Tensione altissima oggi 10 aprile all'avvio dell'udienza preliminare per l'assassinio di Lorenzo Cristea, il 20enne di Trebaseleghe ucciso a coltellate la mattina del 4 maggio del 2025 all'uscita dall ... padovaoggi.it Castelfranco Veneto, chiuse le indagini sul delitto Cristea: 7 i ragazzi accusatiChiuse le indagini per il delitto di Lorenzo Cristea, il 20enne di Trebaseleghe, accoltellato lo scorso maggio durante una rissa fuori da una discoteca di Castelfranco Veneto. La Procura di Treviso ... rainews.it Fuga finita: catturati due latitanti ricercati per omicidio - facebook.com facebook