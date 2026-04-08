Omicidio Cristea la rabbia della famiglia | I domiciliari a Rouaji sono una scelta incomprensibile

A pochi giorni dall'udienza preliminare prevista per venerdì 10 aprile, cresce la tensione attorno al caso dell'omicidio di Lorenzo Cristea. La famiglia della vittima esprime forte disappunto riguardo alla decisione di concedere i domiciliari a Rouaji, ritenuta da loro incomprensibile. Le polemiche si intensificano mentre si avvicina il momento in cui si discuteranno le accuse e le prove del procedimento giudiziario.

A pochi giorni dall'udienza preliminare, fissata per venerdì prossimo 10 aprile, il clima attorno al caso dell'omicidio di Lorenzo Cristea si fa rovente. La famiglia della vittima, attraverso un comunicato ufficiale diffuso dai propri legali, ha espresso «forte sconforto e perplessità» per la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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