Omicidio del carabiniere Cerciello Rega la Cassazione conferma 10 anni e 11 mesi a Hjorth

La Cassazione ha confermato la condanna a dieci anni e undici mesi di carcere per Hjorth, responsabile dell’omicidio del carabiniere Cerciello Rega. La decisione è definitiva e riguarda il procedimento giudiziario seguito al fatto avvenuto in città. La difesa aveva presentato ricorso, ma questa è stato respinto e la pena stabilita in primo grado è stata confermata.

È definitiva la condanna per Hjorth per l’omicidio del carabiniere Cerciello Rega. Pena confermata dalla Cassazione, inammissibile il ricorso della difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Omicidio Cerciello: definitiva la condanna di Natale HjorthAGI - I giudici della Corte di Cassazione hanno condannato a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni Gabriel Christian Natale Hjorth, il cittadino americano... Omicidio Cerciello, condanna definitiva per Natale HjorthÈ definitiva la condanna a 10 anni e 11 mesi e 25 giorni per Gabriele Natale Hjorth, il cittadino americano coinvolto nell'omicidio del... Omicidio del carabiniere Cerciello Rega, la Cassazione conferma 10 anni e 11 mesi a HjorthÈ definitiva la condanna a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni per Gabriele Natale Hjorth per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nella notte fra il ... fanpage.it Omicidio Cerciello Rega, definitiva la condanna a 11 anni per Natale HjorthIl cittadino americano coinvolto nell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019 ... affaritaliani.it