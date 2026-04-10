La Corte di Cassazione ha confermato la condanna definitiva a poco più di 10 anni per un uomo coinvolto nell'omicidio di un agente avvenuto nel 2019. La sentenza riguarda l'imputato, riconosciuto colpevole di aver causato la morte di un ufficiale durante un episodio avvenuto in una zona urbana. La decisione si basa sugli atti processuali e sulle prove presentate nel corso del procedimento.

AGI - I giudici della Corte di Cassazione hanno condannato a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni Gabriel Christian Natale Hjorth, il cittadino americano coinvolto nell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate la notte tra il 25 e il 26 luglio del 2019 nel quartiere romano di Prati. I supremi giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso della difesa per quanto riguarda la pena, mentre hanno annullato con rinvio a nuovo giudizio sul punto dell'aggravante per i soli profili civili. La procura generale aveva chiesto di condannare a 10 anni e 11 mesi Gabriel Natale Hjorth nell'ambito del processo d' appello ter, disposto dalla Cassazione 'limitatamente al ricalcolo della pena'. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Omicidio Cerciello: definitiva la condanna di Natale Hjorth

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