Il tribunale ha confermato la condanna definitiva a dieci anni, undici mesi e venticinque giorni di reclusione per Gabriele Natale Hjorth, riconosciuto colpevole dell’omicidio del vicebrigadiere durante un episodio avvenuto nel luglio 2019 a Roma. La sentenza è stata emessa il 10 aprile 2026, confermando in via definitiva la pena stabilita in precedenza nel processo. Hjorth è stato quindi condannato per l’uccisione avvenuta con coltellate.

Roma, 10 aprile 2026 - Gabriele Natale Hjorth dovrà scontare 10 anni, 11 mesi e 25 giorni, condanna definitiva, per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019. Lo hanno sancito i giudici della prima sezione penale della Cassazione che hanno dichiarato inammissibile il ricorso della difesa dell'americano sulla pena mentre hanno annullato con rinvio sul punto dell'aggravante ai soli fini civili. La sentenza oggetto oggi di discussione in Cassazione era stata emessa nel luglio scorso nell'Appello ter dai giudici della Seconda Corte di Assise di Appello di Roma che... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Omicidio Cerciello, condanna definitiva per Hjorth: 10 anni e 11 mesi

Omicidio del carabiniere Cerciello Rega, la Cassazione conferma 10 anni e 11 mesi a HjorthÈ definitiva la condanna per Hjorth per l’omicidio del carabiniere Cerciello Rega.

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