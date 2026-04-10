La Corte di Cassazione ha confermato la condanna definitiva a carico di Gabriele Natale Hjorth per l'omicidio del ufficiale di polizia avvenuto nel 2019. La decisione riguarda la posizione dell'imputato, che era stato già condannato in precedenza dai tribunali di merito. La sentenza è stata depositata dopo l'esame degli ultimi ricorsi presentati dall'imputato, che sono stati giudicati inammissibili.

Condanna definitiva per Gabriele Natale Hjorth. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa sulla pena, rendendo irrevocabili i 10 anni, 11 mesi e 25 giorni inflitti al giovane per il concorso anomalo nell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 nel quartiere Prati, a Roma. I giudici della prima sezione penale hanno invece annullato con rinvio la sentenza d’appello ter limitatamente agli effetti civili e alla valutazione dell’aggravante relativa alla qualifica di pubblici ufficiali della vittima e del collega Andrea Varriale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Cerciello, la Cassazione conferma la condanna di Natale Hjorth

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