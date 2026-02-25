L' omicidio del marmista nel suo laboratorio condanna definitiva a 24 anni per l' unico imputato

La morte di Giuseppe Miceli, un marmista di Cattolica Eraclea, si è verificata il 6 dicembre 2015 nel suo laboratorio di via Crispi, a causa di un episodio violento. La condanna definitiva a 24 anni di carcere riguarda l’unico imputato coinvolto nel delitto. La sentenza chiude un lungo percorso giudiziario che ha coinvolto diverse udienze e testimonianze. La vicenda resta impressa nella memoria della comunità locale.

La Cassazione rigetta il ricorso della difesa e chiude un iter giudiziario durato anni. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ordine di carcerazione per Gaetano Sciortino Si chiude con la conferma della pena a 24 anni di reclusione la lunga vicenda processuale per l'omicidio di Giuseppe Miceli, il marmista di Cattolica Eraclea assassinato il 6 dicembre 2015 nel suo laboratorio di via Crispi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Gaetano Sciortino, operaio 61enne, rendendo irrevocabile la condanna. Con la decisione della Suprema Corte diventa esecutiva la sentenza pronunciata nel nuovo giudizio di secondo grado.