Omicidio Cerciello | Cassazione conferma condanna di Hjorth

La Cassazione ha confermato la condanna a carico di Gabriele Natale Hjorth, cittadino americano, nel procedimento relativo all’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. La decisione è definitiva e riguarda la responsabilità dell’imputato nel tragico episodio avvenuto in Italia. Hjorth era stato già condannato in precedenza e ora la sentenza è stata confermata senza possibilità di ricorso.

Condanna definitiva per Gabriele Natale Hjorth, il cittadino americano coinvolto nell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa sulla pena, rendendo irrevocabili i 10 anni, 11 mesi e 25 giorni inflitti al giovane per il concorso nell’omicidio del carabiniere, ucciso a coltellate nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 nel quartiere Prati, a Roma. I giudici della prima sezione penale hanno invece annullato con rinvio la sentenza d’appello ter limitatamente agli effetti civili e alla valutazione dell’aggravante relativa alla qualifica di pubblici ufficiali della vittima e del collega Andrea Varriale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Omicidio Cerciello: Cassazione conferma condanna di Hjorth Leggi anche: Omicidio Cerciello: Cassazione conferma la condanna di Natale Hjorth Leggi anche: Omicidio Cerciello, la Cassazione conferma la condanna di Natale Hjorth Omicidio Cerciello, la Cassazione conferma la condanna di Natale HjorthCondanna definitiva per Gabriele Natale Hjorth. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa sulla pena, rendendo irrevocabili ... lapresse.it Omicidio Cerciello: Cassazione conferma la condanna di Natale HjorthIrrevocabiole la pena di 10 anni, 11 mesi e 25 giorni inflitta al giovane per il concorso anomalo nell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri ucciso a coltellate nel luglio 2019 ... ilgiornale.it