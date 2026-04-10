Omicidio al Novi Sad condannato a 22 anni e 7 mesi di carcere il pakistano latitante

Un giovane pakistano, ricercato da tre anni, è stato condannato a 22 anni e 7 mesi di carcere per un omicidio avvenuto nel centro di Novi Sad. La decisione si è basata sulle prove raccolte nel procedimento giudiziario, che hanno portato alla condanna definitiva dell’imputato. La sua latitanza ha interrotto un iter giudiziario che si è concluso con questa sentenza.

La giustizia ha presentato il conto a Mohammed Hadi, il giovane pakistano di cui si ormai perse le tracce da tre anni. La Corte d'Assise ha inflitto una pesantissima condanna a 22 anni e 7 mesi di reclusione del ragazzo giudicato colpevole di concorso in omicidio e di duplice tentato omicidio. Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Sedicenne accoltellato a morte al Novi Sad, condanna a 22 e sette mesiModena, 10 aprile 2026 – Condannato a 22 anni e 7 mesi uno dei tre presunti autori dell’omicidio di Muhammad Arham sedicenne pakistano accoltellato a... Leggi anche: Ragazzino ucciso al Novi Sad . La procura: "Vent’anni di carcere per il maggiorenne del commando" Sedicenne accoltellato a morte al Novi Sad, condanna a 22 e sette mesiLa sentenza a carico dell’imputato maggiorenne fra i tre finiti davanti al giudice. Il giovane è ancora latitante ... ilrestodelcarlino.it Modena, omicidio al Novi Sad: i tre indagati sono riusciti a scappareModena, 7 aprile, 2023 – Ha un nome e cognome uno degli indagati, quello maggiorenne, dell’omicidio del parco Novi Sad dove il 31 marzo è stato accoltellato e ucciso un giovane di 16 anni, Muhammad ... ilrestodelcarlino.it