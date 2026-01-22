Ragazzino ucciso al Novi Sad La procura | Vent’anni di carcere per il maggiorenne del commando

Un giovane pakistano di 16 anni è stato ucciso al Novi Sad il 31 marzo 2023. La procura ha chiesto vent’anni di carcere per il maggiorenne del gruppo, accusato di concorso in omicidio e tentato omicidio. L’indagine, condotta dal pm Lucia De Santis, si concentra sulla responsabilità di uno dei tre giovani coinvolti nell’episodio. La vicenda ha suscitato attenzione per la gravità dei fatti e le conseguenze legali previste.

Vent'anni di carcere per concorso in omicidio e tentato omicidio. E' la pena chiesta ieri dalla pubblica accusa, nella persona del pm Lucia De Santis titolare del fascicolo nei confronti dell'unico maggiorenne dei tre giovani pakistani accusati di aver ammazzato a coltellate il 16enne anche lui pakistano, minore straniero non accompagnato Muhammad Arham al Novi Sad il 31 marzo del 2023. Pare che il giorno del delitto al giovane imputato, da allora irreperibile, proprio la vittima avesse sottratto il telefono ma tra i due gruppi rivali – da quanto emerso in corso di indagini dei carabinieri – vi erano stati screzi anche in Pakistan.

