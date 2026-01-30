Fiere a Piacenza presentata la quarta edizione del Pipeline & Gas Expo

Questa mattina a Piacenza si è tenuta la conferenza stampa per presentare la quarta edizione del Pipeline & Gas Expo. La fiera si svolgerà a breve e si concentrerà sulle infrastrutture energetiche del Mid-Stream, come gasdotti, oleodotti e reti di stoccaggio. Organizzatori e rappresentanti delle aziende hanno spiegato le novità e gli obiettivi dell’evento, che punta a mettere in luce le tecnologie più innovative nel settore.

Piacenza, 30 gen. - (Adnkronos) - Si è tenuta questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Piacenza la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del PGE – Pipeline & Gas Expo, la mostra-convegno interamente dedicata alle infrastrutture energetiche del Mid-Stream ovvero alle tecnologie e ai servizi per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di gasdotti, oleodotti, metanodotti, reti distributive (anche idriche) e sistemi di stoccaggio energetico. L'evento, organizzato da Mediapoint & Exhibitions si svolgerà nel Padiglione 1 di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio, con una partecipazione in crescita che conta oltre 90 espositori di cui ben 14 di provenienza internazionale su circa 6. 🔗 Leggi su Iltempo.it

