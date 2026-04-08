Liste d’attesa l' Associazione Coscioni | Solo il 39,9% dei cittadini ha ricevuto la prestazione nei tempi massimi previsti

In occasione della Giornata mondiale della Salute, l’Associazione Luca Coscioni ha diffuso i dati sulle liste d’attesa, evidenziando che solo il 39,9% dei cittadini ha ricevuto le prestazioni entro i tempi previsti dalla legge. La denuncia riguarda i ritardi e la mancanza di trasparenza nella gestione della Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa, che è sotto l’egida di Agenas. La campagna si svolge anche in Emilia Romagna per sensibilizzare sulla questione.

In occasione della Giornata mondiale della Salute, l’Associazione Luca Coscioni rilancia anche in Emilia Romagna la campagna per il rispetto dei tempi di legge nelle liste d’attesa, denunciando ritardi e opacità della Piattaforma Nazionale delle Liste di Attesa gestita da Agenas.Secondo l’analisi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Liste di attesa, l'associazione Luca Coscioni: "Regione Umbria apra i dati e garantisca percorsi di tutela"Secondo l'analisi dell'associazione: "La piattaforma, attiva dal giugno 2025, fornisce dati limitati, cumulativi e poco significativi, senza... Il comitato Sos Liste d’Attesa. Cure da garantire in tempi certi. Tre appuntamenti con i cittadiniNuove iniziative in vista per Sos Liste d’Attesa Varese, realtà attiva da tre anni con una serie di sportelli cui i cittadini possono rivolgersi... Temi più discussi: Liste d’attesa. L’Associazione Luca Coscioni: Piattaforma Agenas inutile e non aggiornata; Sanita': Associazione Coscioni, su liste d'attesa Piattaforma inutile e 'ferma'; Liste di attesa, l'associazione Luca Coscioni: Regione Umbria apra i dati e garantisca percorsi di tutela; Campania, liste d’attesa: l’ Associazione Coscioni chiede dati trasparenti e interventi urgenti. Liste d’attesa sotto accusa, appello a Regione: Servono percorsi certi e trasparenza subitoIn occasione della Giornata mondiale della salute, l’Associazione Luca Coscioni lancia un allarme sulla situazione delle liste d’attesa in Friuli Venezia Giulia, denunciando criticità rilevanti sia su ... triestecafe.it Sanita': Associazione Coscioni, su liste d'attesa Piattaforma inutile e 'ferma'(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 7 apr - I dati piu' recenti pubblicati dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati a ... ilsole24ore.com Secondo l’Associazione Luca Coscioni, la Piattaforma nazionale delle Liste di attesa fornisce dati incompleti e poco chiari, rendendo impossibile verificare il rispetto dei tempi di legge - facebook.com facebook