Oltre un milione di persone controllate a Milano | calano gli arresti volano i sequestri di hashish

A Milano, nel corso delle operazioni di polizia, sono state controllate più di un milione di persone. Durante queste attività, sono diminuiti gli arresti, mentre sono aumentati i sequestri di sostanze stupefacenti, con oltre tre tonnellate di droga sequestrate, il 40% in più rispetto all'anno precedente. Tra le sostanze trovate, ci sono anche quantitativi significativi di hashish. Le operazioni continuano per contrastare il traffico di droga in città.

Oltre tre tonnellate di sostanze stupefacenti sequestrate, il 40% in più rispetto al 2024. Ma anche 4.616 arresti e altre 15.956 indagati a piede libero. Sono alcuni dei numeri che raccontano l’attività quotidiana della questura di Milano, dati resi noti da via Fatebenefratelli alla vigilia del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Polizia, in 7 giorni oltre 1.500 persone e quasi 500 auto controllate: due arresti Roma: 6 arresti, 78g di droga e 133 persone controllateNel cuore pulsante della periferia romana, tra Montesacro e San Basilio, si è scatenata una vasta operazione di sicurezza che ha l’arresto di sei... Temi più discussi: Come i portafogli digitali sono diventati un'ancora di salvezza per oltre un milione di sfollati in Libano; Da record a 85 anni: oltre un milione di chilometri con la stessa Porsche 911; Una delle sfide più complesse e urgenti che il territorio europeo si trova ad affrontare. Incendi boschivi: oltre un milione di ettari bruciati nel solo 2025; Clan Senese, sequestro da oltre un milione di euro: auto, orologi e conti nel mirino dei carabinieri. Oltre un milione di persone controllate a Milano: calano gli arresti, volano i sequestri di hashishOltre tre tonnellate di sostanze stupefacenti sequestrate, il 40% in più rispetto al 2024. Ma anche 4.616 arresti e altre 15.956 indagati a piede libero. Sono alcuni dei numeri che raccontano ... milanotoday.it Clan Senese, sequestro da un milione di euro tra auto di lusso e orologiSequestrati beni per oltre un milione di euro a esponenti della criminalità organizzata. Tra questi Angelo Senese, fratello del boss Michele Senese detto O’ Pazz, ed Ettore Abramo detto Pluto ex b ... romatoday.it / Oggi indossare capi visibilmente consumati va oltre l’estetica, è una dichiarazione di appartenenza. Portare un giubbotto con le maniche che si sfaldano o un paio di jeans che sembrano sopravvissuti a tre decenni di concerti punk non comunica pover - facebook.com facebook Record di bolidi nei cieli, avvistati oltre 2mila nel primo trimestre 2026. Fenomeno spiegabile con l'aumento di grandi rocce spaziali che attraversano l'atmosfera #ANSA x.com