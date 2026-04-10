Oltre 600 avvocati a Pordenone | Numeri stabili ma si abbassa l’età degli iscritti

A Pordenone, nel 2025, sono stati gestiti circa 650 procedimenti di mediazione dall’organismo appositamente istituito dall’ordine degli avvocati. Nonostante il numero complessivo di avvocati iscritti rimanga stabile, l’età media degli iscritti si riduce. Il calo del contenzioso civile nel Tribunale ha contribuito ad aumentare le pratiche di mediazione, che in questa città hanno registrato un vero e proprio boom.