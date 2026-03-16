Fast News Platform festeggia un anno | 630 mila visualizzazioni e oltre 600 iscritti in pochi mesi

Fast News Platform ha raggiunto quasi un anno di attività e si appresta a festeggiare un traguardo importante. In pochi mesi, il sito ha totalizzato 630 mila visualizzazioni e oltre 600 iscritti. La piattaforma si è affermata come un punto di riferimento per gli utenti interessati a notizie rapide e aggiornate. La data di celebrazione è ancora da definire.

A quasi un anno dalla sua attivazione, Fast News Platform si prepara a celebrare un importante traguardo. La piattaforma, materialmente lanciata il 5 aprile 2025 su iniziativa di Giuseppe Livadoti, tra i fondatori del quotidiano La Prima Pagina, rappresenta l’ennesimo progetto multimediale di un team operativo sin dal 20082009. Da dicembre 2025, con l’entrata a pieno regime, Fast News Platform ha registrato 630.000 visualizzazioni complessive in appena tre mesi e mezzo, includendo programmi settimanali, live, notizie, speciali e la sezione Free Music. Oltre a questo, la piattaforma ha superato le 600 iscrizioni, segnando una crescita costante della propria community. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Fast News Platform festeggia un anno: 630 mila visualizzazioni e oltre 600 iscritti in pochi mesi Articoli correlati Nasce fastnewsplatform.fr: Fast News Platform parla franceseUna nuova finestra sull’informazione europea si apre oggi sul web: nasce fastnewsplatform. Fast News Platform: domani torna “L’Approfondimento” con Paolo Fedele ospite specialeDomani, venerdì alle 19:30, torna su Fast News Platform l’appuntamento settimanale con “L’Approfondimento”, il format di informazione e cultura... Altri aggiornamenti su Fast News Platform Il calendario degli ospiti dell’Approfondimento su Fast News Platform (fino al 10 luglio 2026)Fast News Platform annuncia il calendario dei prossimi ospiti del programma L’Approfondimento, in onda tutti i venerdì alle 19:30 ora di Madrid (15:30 Buenos ... laprimapagina.it Medio Oriente, Samir Al Qaryouti a Fast News Platform: Siamo sull’orlo di un’escalation globale. Fermare ora questa guerraUn’analisi dura, appassionata, senza sconti. Nel live di Fast News Platform – oggi disponibile integralmente su YouTube – il giornalista italo-arabo Samir Al ... laprimapagina.it