La Carrarese ha presentato i nuovi acquisti: Lordkipanidze, Guercio e Rouhi. Tre giovani stranieri che portano freschezza e speranze in squadra. I tre si sono mostrati ieri ai media, pronti a mettersi in gioco e a dimostrare il loro valore. Con loro, l’età media della rosa si abbassa, ma la qualità resta alta.

Tre giovani stranieri di belle speranze. Il georgiano Dachi Lordkipanidze, il polacco Tommaso Guercio e lo svedese Jonas Rouhi si sono presentati ieri ai media. Il primo a parlare è stato il centrocampista in prestito dalla Cremonese che è anche il giocatore a Carrara da più tempo. "In questi dieci giorni mi sono trovato molto bene. Mi hanno accolto tutti alla grande. Nel lavoro si vede l’ambizione di questa squadra. Ho fatto molti ruoli in carriera e all’occorrenza ho giocato anche dietro ma mi ritengo una mezzala o mediano con visione di gioco e più propensione alla costruzione. Mi ispiro a giocatori come Iniesta, Xavi e Busquets che sono stati i miei idoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Luci puntate sui nuovi arrivati Guercio, Rouhi e Lordkipanidze. Si abbassa l’età media della rosa ma non la qualità. Tre giovani stranieri di... belle speranze

Approfondimenti su Carrarese Luci

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Carrarese Luci

Argomenti discussi: Carrarese Luci puntate sui nuovi arrivati Guercio, Rouhi e Lordkipanidze. Si abbassa l’età media della rosa ma non la qualità. Tre giovani stranieri di... belle speranze.

Carrarese Luci puntate sui nuovi arrivati Guercio, Rouhi e Lordkipanidze. Si abbassa l’età media della rosa ma non la qualità. Tre giovani stranieri di... belle speranzeTre giovani stranieri di belle speranze. Il georgiano Dachi Lordkipanidze, il polacco Tommaso Guercio e lo svedese Jonas Rouhi ... sport.quotidiano.net

Tre feriti nell'incidente alle prime luci dell'alba facebook