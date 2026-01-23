Via agli abbattimenti degli alberi pericolanti Mortandello | Interventi a tutela dell’incolumità pubblica

A partire da lunedì 26 gennaio, a Montegrotto Terme saranno avviati interventi di abbattimento di alberi considerati estremamente pericolosi, come indicato dal recente censimento arboreo comunale. L’obiettivo è garantire l’incolumità pubblica attraverso la rimozione di piante che rappresentano una minaccia per cittadini e infrastrutture. Gli interventi interesseranno il centro città, seguendo le linee guida stabilite dall’amministrazione comunale.

Da lunedì prossimo, 26 gennaio, a Montegrotto Terme arriva in centro città il programma di abbattimenti di alberi classificati come "estremamente pericolosi" secondo le indicazioni emerse dal censimento arboreo comunale recentemente presentato alla cittadinanza in un incontro pubblico.

