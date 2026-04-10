Oltre 400 persone all' università per la Cerimonia del Tocco

Oltre 400 persone si sono riunite presso l'università per partecipare alla Cerimonia del Tocco. Questa cerimonia ha radici che risalgono al Medioevo, quando membri della comunità accademica indossavano toga e tocco, il copricapo tradizionale di docenti e laureati. La manifestazione rappresenta un momento che si ripete nel tempo, mantenendo viva una tradizione storica.

La Cerimonia del Tocco ha origini molto antiche: già nel Medioevo, infatti, gli appartenenti alla comunità accademica indossavano toga e tocco, il tipico copricapo di docenti e laureati. Oggi, anche a Udine, la cerimonia è uno dei momenti più sentiti della vita dell'Ateneo, in cui si celebrano i. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Oltre 400 persone a tavola per la cena del Calcit al Cas di IndicatoreLa tradizionale cena che contribuisce a rafforzare il legame dei cittadini con gli operatori sanitari e creare un rapporto di fiducia e rispetto con... Oltre 400 persone alla cena del Calcit presso il Centro di aggregazione sociale di IndicatoreArezzo, 1 febbraio 2026 – Oltre 400 persone alla cena del Calcit presso il Centro di aggregazione sociale di Indicatore. Ancient Mysteries That Still Haunt Historians | Bedtime History