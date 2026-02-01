Oltre 400 persone alla cena del Calcit presso il Centro di aggregazione sociale di Indicatore

Più di 400 persone partecipano alla cena organizzata dal Calcit al Centro di aggregazione sociale di Indicatore. La serata si è svolta senza intoppi, con molti cittadini che hanno scelto di sostenere la causa e condividere un momento di convivialità. La partecipazione è stata superiore alle aspettative e dimostra ancora una volta l’attaccamento della comunità a questa iniziativa.

Arezzo, 1 febbraio 2026 – Oltre 400 persone alla cena del Calcit presso il Centro di aggregazione sociale di I ndicatore. U na "storica" cena che ormai da tanti anni contribuisce a rafforzare il legame dei cittadini con gli operatori sanitari e creare un rapporto di fiducia e rispetto con obiettivi comuni: mantenere e migliorare la sanità pubblica ed i suoi servizi sia in Ospedale che nel territorio! E' inoltre un momento di incontro tra colleghi, associazioni, istituzioni e persone in un luogo dove si favorisce e si valorizza la coesione sociale. Un particolare grazie al personale della cucina ed agli adetti in sala, per l'eccellente menù e servizio che ha ricevuto sinceri complimenti da tutti i presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oltre 400 persone alla cena del Calcit presso il Centro di aggregazione sociale di Indicatore Approfondimenti su Calcit Indicatore Oltre 400 persone per il primo tuffo nella storia alla Rocca di Ravaldino Librino, un chiosco confiscato alla famiglia Buda diventa un centro di aggregazione Librino Up! è il nuovo spazio aggregativo situato in viale Castagnola 34 a Librino, aperto sabato 24 gennaio alle ore 10. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Calcit Indicatore Argomenti discussi: Attese oltre 400 persone al Palace di Milano Marittima per il Forum sull’agroalimentare; Manovra regionale 2026–2028: oltre 35 miliardi di euro per sanità e altri servizi essenziali, sviluppo, giovani, territori. Todde: Temi che incidono ogni giorno sulla vita delle persone. Meloni: Abbiamo investito sulle priorità; -6 giorni alle Olimpiadi: già in arrivo mezzo milione di persone; Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme, a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace. Oltre 400 persone alla cena del Calcit presso il Centro di aggregazione sociale di IndicatoreIl ricavato della serata sarà destinato al sostegno del servizio di Cure Domiciliari Oncologiche - servizio Scudo ... lanazione.it Cirò Marina, controllo del territorio: oltre 400 persone identificateNell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Cirò Marina, impegnando le diverse articola ... strettoweb.com Grazie alle oltre 200 persone che oggi, a Cagliari, sono salite a bordo dell’ #ArcadelleIdee. Una sala piena non solo di persone, ma ricca anche di idee ed energie necessarie per abbracciare i Tempi Nuovi. Grazie Cagliari. Prossima tappa: 28 febbraio Cata x.com Grazie alle oltre 200 persone che oggi, a Cagliari, sono salite a bordo dell’#ArcadelleIdee. Una sala piena non solo di persone, ma ricca anche di idee ed energie necessarie per abbracciare i Tempi Nuovi. Grazie Cagliari. Prossima tappa: 28 febbraio Cata - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.