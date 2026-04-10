Oltre 32mila interventi in un anno per il 118 Piacentino

Nel corso dell'ultimo anno, il servizio di emergenza territoriale del 118 nella provincia ha effettuato più di 32.000 interventi. I tempi di risposta sono risultati inferiori agli standard nazionali, mentre la gestione delle emergenze gravi ha superato di gran lunga i parametri stabiliti a livello regionale. Questi dati mostrano un’attività intensa e, in molti casi, efficiente nel fornire assistenza tempestiva alla popolazione.

Oltre 32mila interventi in un anno, tempi di soccorso inferiori agli standard nazionali e una gestione delle emergenze gravi che supera ampiamente i parametri regionali. Sono questi alcuni dei dati emersi nel corso dell’evento dedicato al sistema di emergenza territoriale 118 di Piacenza svoltosi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Polizia locale, oltre 3mila interventi in un annoHanno festeggiato sabato il patrono San Sebastiano, le Polizie Locali del distretto ceramico, con celebrazioni partite da Maranello e culminate al... Arezzo celebra i Vigili del Fuoco: oltre 6.400 interventi in un anno“E ora?”… Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di via Pacinotti O che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti... Argomenti più discussi: La rete del 118: in un anno 32mila interventi, tempi di soccorso inferiori gli standard; Borse di studio, la Regione Lazio: Nuovo scorrimento della graduatoria. Oltre 32mila beneficiari; Un anno di 118: 32mila interventi, tempi medi di 13 minuti; Statale 19 delle Calabrie: completata la nuova rotatoria a Polla, intervento da 1,2 milioni di euro. La rete del 118: in un anno 32mila interventi, tempi di soccorso inferiori agli standardOltre 32mila interventi in un anno, tempi di soccorso inferiori agli standard nazionali e una gestione delle emergenze gravi che supera ampiamente i ... piacenzasera.it Borse di studio, la Regione Lazio: "Nuovo scorrimento della graduatoria. Oltre 32mila beneficiari" ift.tt/nVOi5rj x.com ROMA | Borse di studio universitarie nel Lazio, nuovo scorrimento: oltre 32mila beneficiari - facebook.com facebook