Polizia locale oltre 3mila interventi in un anno

La Polizia Locale del distretto ceramico ha effettuato oltre 3.000 interventi nell’ultimo anno. Le celebrazioni in onore di San Sebastiano, patrono delle forze di polizia, si sono svolte da Maranello al Santuario di Fiorano, sottolineando il ruolo di servizio e sicurezza svolto quotidianamente sul territorio.

Hanno festeggiato sabato il patrono San Sebastiano, le Polizie Locali del distretto ceramico, con celebrazioni partite da Maranello e culminate al Santuario di Fiorano. Proprio Maranello, tuttavia, comune capofila delle celebrazioni di San Sebastiano, ne ha approfittato per diffondere il consuntivo del 'suo' 2025. Oltre 3mila (3119 per la precisione) interventi sul territorio per gli agenti guidati dal Comandante Elisa Ceresola, il cui organico, oggi composto da 13 persone, verrà integrato, quest'anno, da ulteriori due unità, con particolare attenzione alla sicurezza e al presidio del territorio.

