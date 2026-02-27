Arezzo celebra i Vigili del Fuoco | oltre 6.400 interventi in un anno

A Arezzo si è svolta una cerimonia in piazza Grande per commemorare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Alla manifestazione hanno partecipato il prefetto, il questore e rappresentanti delle forze civili e militari. Nel corso dell’anno, i Vigili del Fuoco della città hanno effettuato oltre 6.400 interventi. La celebrazione ha reso omaggio all’attività svolta dal corpo nel territorio.

“E ora?”. Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di via Pacinotti O che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Cerimonia in Piazza Grande per l’anniversario del Corpo: 6.461 interventi nel 2025 e riconoscimenti al personale distintosi in servizio Arezzo ha celebrato in Piazza Grande l’anniversario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla presenza del prefetto Clemente Di Nuzzo, del questore Cristiano Tatarelli e delle autorità civili e militari. Momento centrale la consegna degli attestati al personale distintosi in operazioni di soccorso. Suggestive le simulazioni operative, con il tricolore issato sul Palazzo di Fraternita e l’intervento dell’elicottero Drago. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo celebra i Vigili del Fuoco: oltre 6.400 interventi in un anno Vigili del fuoco, oltre settecento interventiLa celebrazione della patrona Santa Barbara è stata l’occasione per il capo distaccamento dei vigili del fuoco della caserma di Comacchio, intitolata... Festa di lavoro per i Vigili del fuoco, oltre 20 interventiVigili del fuoco al lavoro come da tradizione per la notte tra San Silvestro e il primo gennaio. La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. FOTO | Da 87 anni al fianco dei cittadini: i vigili del fuoco celebrano la fondazione del corpoDa quest'anno il 27 febbraio sarà il giorno in cui si celebrerà la nascita del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Una ricorrenza a cui anche Arezzo ha voluto rendere omaggio con la cerimonia ... arezzonotizie.it Il Corpo dei Vigili del fuoco festeggia 87 anniOggi si celebra per la prima volta l'istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che avvenne il 27 febbraio del 1939. E' l'occasione per rinnovare la riconoscenza e la gratitudine della Rep ... rainews.it