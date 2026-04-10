Oltre 3 mila giovani allo Sfim Roma 2026 | una giornata per capire davvero la finanza

Oltre tremila giovani hanno partecipato all’evento Sfim Roma 2026, dedicato all’educazione finanziaria. La giornata ha previsto incontri e attività rivolte a far conoscere i concetti di finanza e gestione del denaro ai partecipanti. Gli organizzatori hanno allestito spazi di approfondimento e laboratori pratici, con l’obiettivo di rendere più accessibile il mondo della finanza ai giovani presenti.

Dalla geopolitica ai mercati, dall’innovazione alle carriere: oltre 40 ospiti tra economisti, manager e protagonisti del settore per una giornata di confronto sui temi chiave dell’economia contemporanea Una giornata per capire la finanza, ma soprattutto per avvicinarla davvero alla vita quotidiana. È con questo spirito che oltre 3mila ragazzi da tutta Italia - tra studenti, neolaureati e giovani professionisti - hanno riempito oggi il Salone delle Fontane, a Roma, per lo Starting Finance Investment Meeting (SFIM) 2026. L’evento si è così confermato come uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati all’educazione economico-finanziaria. Lo SFIM 2026 ha messo al centro temi concreti e di stretta attualità, alternando momenti di analisi ad approfondimenti più operativi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Oltre 3 mila giovani allo Sfim Roma 2026: una giornata per capire davvero la finanza Torna a Roma lo Starting Finance Investment Meeting, l'evento di riferimento per i giovani che vogliono capire la finanzaRoma, 31 marzo 2026 - Sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza dell'educazione economico-finanziaria e offrire loro l'opportunita? di... Olimpiadi 2026, quanto vale davvero l’oro: premi fino a oltre 700 mila euro per gli atletiOltre al valore simbolico della medaglia, il risultato olimpico si traduce in un premio in denaro, riconosciuto dai comitati olimpici nazionali, dai...