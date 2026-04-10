Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 hanno raggiunto otto milioni di visualizzazioni online, confermando l’ampio riscontro mediatico. Il progetto che ha coinvolto Cortina, trasformando la narrazione delle Olimpiadi Inverali in un fenomeno digitale e radiofonico, ha avuto un impatto significativo nel territorio bellunese. I numeri definitivi evidenziano la forte partecipazione del pubblico attraverso diversi canali di comunicazione.

I numeri definitivi del progetto Cortina come Olimpia confermano l’impatto mediatico di un’operazione che ha saputo trasformare la narrazione delle Olimpiadi Inverali Milano Cortina 2026 in un fenomeno digitale e radiofonico radicato nel territorio bellunese. Durante l’incontro tenutosi ieri pomeriggio presso l’Hotel Astor di Belluno, i vertici delle emittenti coinvolte hanno presentato i risultati di un format che ha saputo connettere le vette dolomitiche con il pubblico globale attraverso una strategia multicanale. Il bilancio operativo evidenzia una copertura capillare: sono state prodotte 60 trasmissioni radiofoniche, accompagnate da ben 240 pillole informative e 500 spot pubblicitari, distribuiti con una frequenza di dieci inserzioni al giorno per un periodo di 50 giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olimpiadi, il successo digitale: 8 milioni di visualizzazioni

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Si parla di: Olimpiadi Milano Cortina, un successo che porta benefici ai nostri territori.

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