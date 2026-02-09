La serata al Superbowl si è conclusa con un grande successo per i Maga, che hanno attirato milioni di persone in streaming. La loro esibizione ha fatto il pieno di visualizzazioni online, mentre lo show di Bad Bunny ha diviso i conservatori americani, meno entusiasti. Alla fine, il pubblico ha comunque potuto godersi il concerto organizzato dal Turning Point Usa, che ha cercato di portare un’altra energia in una notte di grandi eventi.

Ai conservatori americani non è piaciuto lo show immigrazionista di Bad Bunny al Superbowl, ma almeno sono riusciti a consolarsi con il concerto organizzato dal Turning point Usa. L’associazione conservatrice fondata da Charlie Kirk, per ribellarsi all’imposizione del woke, ha organizzato un’esibizione a cui hanno preso parte diversi cantanti famosi, tra cui Kid Rock, Gabby Barrett, Lee Brice e Brantley Gilbert. La musica Pop rock dell’evento patriottico ha totalizzato più di 12 milioni di visualizzazioni sui social, che in tre ore sono salite fino a 16.500.000, come ha notato l’utente di X Mario Nawfal. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il concerto dei Maga al Superbowl è stato un successo: milioni di visualizzazioni in streaming (video)

Approfondimenti su Superbowl Concerto

Charlie Puth torna in Italia con due date del suo Whatever's Clear! World Tour.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

TAEKOOK / TOP 10 Underrated moments, between Jungkook and Taehyung / Part 698 (VKOOK BTS)

Ultime notizie su Superbowl Concerto

Argomenti discussi: Domenica il Super Bowl in spagnolo, contro l’Ice; Billie Joe Armstrong dei Green Day agli agenti ICE: Lasciate quel lavoro di mer*a; Super Bowl, lo show di protesta MAGA all’intervallo: cosa sappiamo; Diritti e inclusione, perché il Superbowl Usa ha fatto arrabbiare Trump.

Green Day ieri durante il concerto su invito al pre-party del Super Bowl #greenday #trump #maga facebook