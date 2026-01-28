Fabrizio Corona sfida ancora Mediaset. Nonostante il Tribunale di Milano gli abbia vietato di pubblicare nuovi contenuti, Corona ha raggiunto due milioni di visualizzazioni con un video che non ha esitato a condividere. La polemica con Signorini e l’intera azienda televisiva continua a tenere banco sui social, dove l’ex paparazzo si muove senza troppi freni.

Fabrizio Corona continua a far parlare di sé, passando dall’attacco diretto a Alfonso Signorini all’intera Mediaset e alla famiglia Berlusconi, nonostante il Tribunale di Milano gli avesse imposto di non pubblicare ulteriori contenuti diffamatori e di rimuovere quelli già online. Il gruppo televisivo, che aveva già denunciato Corona per diffamazione aggravata e minacce, rompe il silenzio con un comunicato molto duro. Mediaset difende non solo l’azienda, ma anche le persone che la compongono: “La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone”, si legge nel testo, un richiamo diretto sia a Corona che alle piattaforme che amplificano i suoi contenuti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Fabrizio Corona sfida Mediaset: 2 milioni di visualizzazioni ignorando il Tribunale

Mediaset ha risposto alle accuse di Fabrizio Corona riguardo a Falsissimo, sottolineando la gravità delle presunte falsità e annunciando azioni legali.

Fabrizio Corona si presenta in tribunale in risposta alla denuncia di Alfonso Signorini e Mediaset, che chiedono l'interruzione di Falsissimo per contenuti diffamatori.

