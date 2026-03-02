Vendeva droga nel bar che frequentava per lo spacciatore arriva il Daspo urbano

Un uomo che gestiva un bar frequentato abitualmente veniva scoperto come punto di spaccio. Il pusher, un riminese già noto alle forze dell’ordine, attendeva i clienti ai tavolini del locale per vendere droga. Per questa attività, è stato emesso un Daspo urbano nei suoi confronti. La vicenda riguarda quindi un’attività di vendita di sostanze stupefacenti all’interno di un locale pubblico.

Aveva trasformato il bar che frequentava di solito in una piazza di spaccio e il pusher, un riminese già noto alle forze dell'ordine, era solito attendere i clienti ai tavolini del locale per poi effettuare le cessioni di droga. A mettere fine alla sua attività, la scorsa estate, erano state le.

