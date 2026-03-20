Il nuovo contratto dei docenti prevede un aumento medio di 143 euro al mese lordo grazie alle risorse stanziate dal governo. Le tabelle degli aumenti sono state pubblicate e dettagliate settore per settore. In totale, alcuni insegnanti potranno ricevere fino a 463 euro in più mensili. La misura si applica a tutte le categorie di docenti coinvolte.

Il nuovo contratto dei prof garantirà grazie alle risorse stanziate dal governo un aumento medio mensile lordo degli stipendi di 143 euro. Ma in un comparto complesso e stratificato come quello dell'Istruzione e della Ricerca, che ingloba 1,3 milioni di lavoratori, oltre un terzo dei dipendenti pubblici in attività, gli importi variano molto a seconda della qualifica. Nella scuola, per esempio, gli aumenti oscilleranno tra 110,16 e 185,38 euro. Così emerge dalla bozza del nuovo contratto dei prof che Il Messaggero ha potuto visionare in anteprima e che verrà presentata al tavolo per il rinnovo del ccnl dei docenti in programma all'Aran martedì 24 marzo, dove sono illustrati, nel dettaglio, gli incrementi della retribuzione tabellare per il personale della scuola, delle università, degli enti di ricerca e dei conservatori. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Stipendi docenti, con il nuovo contratto fino 463 euro in più: le tabelle degli aumenti settore per settore

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