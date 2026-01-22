Colpito da una testata al volto e portato al Pronto soccorso L’aggressore è stato identificato

Un sedicenne è stato colpito con una testata al volto da un aggressore, senza apparente motivo. Dopo l’intervento degli amici della vittima e la chiamata alle forze dell’ordine, l’aggressore si è allontanato e è stato successivamente identificato. L’episodio si è svolto in un contesto di tensione, ma le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

Ha aggredito un sedicenne, apparentemente senza alcun motivo, colpendolo con una testata al volto e poi, quando gli amici della vittima sono intervenuti a difenderlo, chiamando allo stesso tempo le forze dell'ordine, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Il sedicenne, trasportato al Pronto soccorso dell' ospedale di Vigevano per una ferita lacero-contusa al labbro, era stato medicato e dimesso con una prognosi di 7 giorni. In più era stato colpito da una amnesia temporanea che aveva aggravato ulteriormente il trauma che ha subìto. L'episodio è avvenuto lo scorso 27 dicembre nella centralissima via del Popolo.

