Stellantis | quali auto montano il motore PureTech con catena anziché cinghia a bagno d' olio

Nel 2023, Stellantis ha aggiornato il suo motore tre cilindri PureTech, passando dalla tradizionale cinghia a bagno d'olio alla distribuzione a catena con la nuova generazione Gen3. Questa modifica interessa alcuni modelli del gruppo, che ora montano questa versione del motore. La scelta è stata adottata per migliorare affidabilità e durata nel tempo di questa unità.

Motore dell'anno nella categoria 1.0 - 1.4 litri per cinque edizioni consecutive (2014 - 2018). La storia dell'EB2 PureTech del gruppo Psa prima e Stellantis poi è quella di un motore inizialmente considerato un piccolo gioiello della tecnica, ma che in diversi casi, alla prova del tempo, si è rivelato fragile. Tra i punti di forza spiccavano il buon equilibrio tra prestazioni e consumi, peso, rumorosità e vibrazioni contenuti per un tre cilindri, e intervalli di manutenzione lunghi, nonostante la distribuzione a cinghia a bagno d'olio. Fino ai primi richiami del 2018, il piano di manutenzione della casa per l'EB2 PureTech prevedeva la sostituzione della cinghia a 180.

