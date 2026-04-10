Officine di Foligno il rilancio | investimento da 50 milioni di euro

Le Officine di Manutenzione Ciclica di Foligno stanno vivendo una fase di rilancio con un investimento di 50 milioni di euro. Presso il sito storico, l’ingegner Antonio Bernardini ha illustrato i dettagli relativi alla situazione attuale e ai progetti futuri dell’azienda. La discussione si è concentrata sul passato, sul presente e sugli sviluppi previsti per questa importante realtà industriale umbra.