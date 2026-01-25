Campaccio Cross Country 2026 | occhi puntati sulla Battocletti

A San Giorgio su Legnano, torna nel 2026 la 69ª edizione del Campaccio Cross Country, una delle competizioni più storiche e riconosciute nel panorama dell’atletica leggera. Inserita come tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour, questa manifestazione attira atleti di livello internazionale e rappresenta un momento importante per gli appassionati di corsa campestre. Tra gli occhi puntati c’è anche la battaglia tra le migliori atlete italiane e internazionali, tra cui la Battocletti.

La prova femminile di quest'edizione del Campaccio Cross Country ha raccolto un cast di altissimo livello, con atlete provenienti da tutto il mondo pronte a confrontarsi sui circa 6 chilometri di percorso. Oltre a Nadia Battocletti, ritorna la burundese Francine Niyomokunzi, principale rivale dell'italiana e già protagonista di duelli molto combattuti nelle passate edizioni.

