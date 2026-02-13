Ancona occhi puntati sulla difesa Arriva un Chieti ferito | attenzione

Ancona, occhi puntati sulla difesa. Arriva un Chieti ferito: attenzione. La squadra abruzzese, reduce da tre sconfitte consecutive, si presenta all’Adriatico con diversi infortunati e senza alcuni titolari chiave, ma l’Ancona sa bene che non può sottovalutare l’avversario, soprattutto perché in passato ha già subito sorprese contro squadre in difficoltà. Questa mattina, il tecnico ha lavorato sulla fase difensiva, mentre Toni Markic si è aggregato al gruppo dopo aver recuperato da un problema muscolare.

La partita con il Chieti si avvicina e l' Ancona si prepara ad affrontare la sfida con un Toni Markic in più in gruppo. Il difensore presentato mercoledì sera comincerà ad allenarsi coi compagni lunedì prossimo, pronto a rafforzare il reparto arretrato alla luce delle problematiche fisiche che affliggono Rovinelli. D'altra parte con Rovinelli out, nel caso in cui Maurizi utilizzasse Bonaccorsi e Petito centrali e Sparandeo terzino, come appunto potrebbe accadere domenica con la squalifica di Calisto, in panchina non ci sarebbero stati più centrali di difesa. Ecco dunque l'innesto del bosniaco, giocatore esperto e dotato di buona fisicità, che dovrà assicurare un ricambio efficace al reparto durante l'assenza di Rovinelli, ancora ai box.