Pokémon diventa reale | il parco che sta facendo impazzire il Giappone e i social

In Giappone, un parco aperto tutto l’anno porta il mondo di Pokémon nel mondo reale. Per la prima volta dalla nascita del fenomeno, i fan possono visitare un luogo fisico che riproduce l’universo creato da Nintendo. L’attrazione sta facendo impazzire social e visitatori, che si lasciano coinvolgere da un’esperienza unica nel suo genere.

Per la prima volta dalla nascita del fenomeno Pokémon, l'universo creato da Nintendo diventa un luogo fisico, stabile e visitabile tutto l'anno. Il 5 febbraio 2026, a Tokyo, apre PokéPark Kanto, il primo parco tematico Pokémon permanente, destinato ad attirare centinaia di migliaia di fan da tutto il mondo. Dopo anni di eventi temporanei, installazioni pop-up e collaborazioni limitate, il brand compie un passo storico trasformando il mondo dei videogiochi in un'esperienza reale, da attraversare e vivere con tutti i sensi. PokéPark Kanto sorge in Giappone, nella capitale Tokyo, all'interno di un parco divertimenti più grande chiamato Yomiuriland.

