Nuovo Napoli | ecco Alajbegovic un piccolo Kvara per il rilancio

La società calcistica ha annunciato l’ingaggio di Alajbegovic, un giovane talento considerato simile a Kvara. L’obiettivo è ringiovanire la rosa e ridurre il monte ingaggi. Sul mercato sono stati presi in considerazione anche i nomi di Gomes e Rios, con l’intento di rafforzare la squadra per la prossima stagione. La strategia mira a migliorare la competitività senza aumentare i costi.

L'appeal è ai massimi livelli, le ambizioni pure. Stagione dopo stagione, sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis è stata una crescita costante. Potenza di un progetto che negli anni ha sempre guardato verso l’alto e che ha saputo riportare il Napoli nell’élite del calcio, in Italia e in Europa. Il club azzurro ha investito tantissimo nell’ultimo biennio, seguendo le indicazioni di Antonio Conte: serviva una minirivoluzione per rinsaldare le fondamenta e assicurarsi un futuro più azzurro che mai. Così, la prossima estate sarà quella più complicata sul mercato. Il Napoli dovrà puntellare, non stravolgere. Non rivoluzionare, ma inserire quelle pedine di qualità che dovranno aumentare il tasso tecnico di tutta la squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nuovo Napoli: ecco Alajbegovic, un piccolo Kvara per il rilancio Napoli e Roma, duello per Alajbegovic: è lui il nuovo YildizIl calciomercato dei talenti generazionali si infiamma sull’asse Napoli-Roma, con le due potenze del Sud pronte a sfidarsi per il profilo che gli... Leggi anche: Dal talento alle magie fino... all'appartamento: così Alisson diventa il nuovo Kvara del Napoli Temi più discussi: Nuovo Napoli: ecco Alajbegovic, un piccolo Kvara per il rilancio; Napoli stregato da Alajbegovic: il Bayer fissa il prezzo del gioiello bosniaco; Milan, Roma, Lazio e Napoli accostate ad Alajbegovic, il ct della Bosnia: Ecco il mio consiglio; Accostato al Napoli, il papà di Alajbegovic svela: In Italia molti club interessati a lui. Napoli, idea Alajbegovic: il nuovo esterno che stuzzica Manna da mesi (Pedullà)Il Napoli segue Kerim Alajbegovic, esterno classe 2007 del Leverkusen, talento seguito da tempo per rinforzare il futuro azzurro. ilnapolista.it Alajbegovic-Napoli, attenzione alla Premier: Tutti lo vogliono. C'è chi lo paragona a KvaratskheliaGià ribattezzato 'nuovo Kvara', Kerim Alajbegovic è l'oggetto del desiderio di numerosi club in Europa, non soltanto il Napoli. areanapoli.it Stile TV. . Napoli, sindaco Manfredi: "In arrivo nuovo regolamento sulla movida" - GUARDA IL SERVIZIO #StileTv #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook