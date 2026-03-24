Il calciomercato dei talenti generazionali si infiamma sull’asse Napoli-Roma, con le due potenze del Sud pronte a sfidarsi per il profilo che gli addetti ai lavori hanno già ribattezzato il “nuovo Yildiz “. Si tratta di Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 di proprietà del Salisburgo, la cui ascesa tecnica ha spinto il Bayer Leverkusen a una mossa d’anticipo: il club tedesco è pronto a esercitare la clausola di recompra fissata a 8 milioni di euro per riportare il bosniaco alla base e gestirne l’asta internazionale. L’operazione, che vede la regia dell’agente Fali Ramadani, ha attirato le attenzioni del DS azzurro Manna, da tempo sulle tracce del calciatore, ma deve ora registrare il forte inserimento dei giallorossi guidati da Massara. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Napoli e Roma, duello per Alajbegovic: è lui il nuovo Yildiz

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