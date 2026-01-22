Giornalismo di qualità al centro | annunciati i vincitori del Premio Stampa d’Eccellenza Giornalisti 2.0

Da ilgiornale.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Giornalisti 2.0 ha annunciato i vincitori della prima edizione del Premio Stampa d’Eccellenza “Giornalisti 2.0”. Questo riconoscimento mira a valorizzare il giornalismo di qualità, promuovendo professionalità e innovazione nel settore. La selezione dei premiati riflette l’impegno nel mantenere elevati standard di informazione, sottolineando l’importanza di una stampa indipendente e affidabile.

L’Associazione Giornalisti 2.0 ha reso noti i premiati della prima edizione del Premio Stampa d’Eccellenza – Giornalisti 2.0, riconoscimento ideato per valorizzare la professionalità, la credibilità e l’innovazione nel giornalismo italiano. L’iniziativa punta a premiare chi, con rigore e passione, contribuisce a mantenere alto il livello dell’informazione, rispettando il pubblico e il ruolo sociale dei media. La cerimonia a Palazzo Grazioli. La premiazione si terrà il 23 gennaio 2026 alle ore 11.00 presso l’Associazione della Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli, Roma. La conduzione sarà affidata a Antonella Salvucci e Marco Scordo, che guideranno il pubblico tra le varie consegne dei riconoscimenti e accompagneranno i presenti nel corso dell’evento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

giornalismo di qualit224 al centro annunciati i vincitori del premio stampa d8217eccellenza giornalisti 20

© Ilgiornale.it - Giornalismo di qualità al centro: annunciati i vincitori del Premio Stampa d’Eccellenza “Giornalisti 2.0”

Leggi anche: Giornalismo, narrativa e poesia: celebrati i vincitori del premio intitolato a Nadia Toffa

Leggi anche: Giornalismo, orgoglio e diritti ricordando Franco Landolfo: ecco i vincitori del premio a lui intitolato

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: A Gallipoli la decima edizione di FIGiLo: Il giornalismo locale presidio di democrazia; Annunciati i premiati del I° premio stampa d’eccellenza Giornalisti 2.0 Qualità, credibilità e innovazione al centro del giornalismo italiano; Una nuova legge a tutela dell'informazione, dibattito in Campidoglio 'per salvare il giornalismo'; Interessante il convegno: Informazione e Verità. Storia e futuribili.

giornalismo di qualità alA Cava de’ Tirreni la serata dei ComunICare: vent’anni di giornalismo, impegno civile e memoria. I premiatiUna serata di storie coraggiose, voci libere e memorie che continuano a interrogare il presente. Ma anche un tributo a chi comunica con passione, consapevolezza e senso di responsabilità. Si è svolta ... articolo21.org

Giornalismo: premiata Nadia D’Amato, nostra collaboratriceLa giornalista Nadia D’Amato di Ragusah24 premiata al Fesr Sicilia. Primo postonella categoria Radio per un servizio su fondi comunitari ... ragusah24.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.