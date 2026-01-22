L’Associazione Giornalisti 2.0 ha annunciato i vincitori della prima edizione del Premio Stampa d’Eccellenza “Giornalisti 2.0”. Questo riconoscimento mira a valorizzare il giornalismo di qualità, promuovendo professionalità e innovazione nel settore. La selezione dei premiati riflette l’impegno nel mantenere elevati standard di informazione, sottolineando l’importanza di una stampa indipendente e affidabile.

L’Associazione Giornalisti 2.0 ha reso noti i premiati della prima edizione del Premio Stampa d’Eccellenza – Giornalisti 2.0, riconoscimento ideato per valorizzare la professionalità, la credibilità e l’innovazione nel giornalismo italiano. L’iniziativa punta a premiare chi, con rigore e passione, contribuisce a mantenere alto il livello dell’informazione, rispettando il pubblico e il ruolo sociale dei media. La cerimonia a Palazzo Grazioli. La premiazione si terrà il 23 gennaio 2026 alle ore 11.00 presso l’Associazione della Stampa Estera in Italia, a Palazzo Grazioli, Roma. La conduzione sarà affidata a Antonella Salvucci e Marco Scordo, che guideranno il pubblico tra le varie consegne dei riconoscimenti e accompagneranno i presenti nel corso dell’evento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giornalismo di qualità al centro: annunciati i vincitori del Premio Stampa d’Eccellenza “Giornalisti 2.0”

Leggi anche: Giornalismo, narrativa e poesia: celebrati i vincitori del premio intitolato a Nadia Toffa

Leggi anche: Giornalismo, orgoglio e diritti ricordando Franco Landolfo: ecco i vincitori del premio a lui intitolato

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: A Gallipoli la decima edizione di FIGiLo: Il giornalismo locale presidio di democrazia; Annunciati i premiati del I° premio stampa d’eccellenza Giornalisti 2.0 Qualità, credibilità e innovazione al centro del giornalismo italiano; Una nuova legge a tutela dell'informazione, dibattito in Campidoglio 'per salvare il giornalismo'; Interessante il convegno: Informazione e Verità. Storia e futuribili.

A Cava de’ Tirreni la serata dei ComunICare: vent’anni di giornalismo, impegno civile e memoria. I premiatiUna serata di storie coraggiose, voci libere e memorie che continuano a interrogare il presente. Ma anche un tributo a chi comunica con passione, consapevolezza e senso di responsabilità. Si è svolta ... articolo21.org

Giornalismo: premiata Nadia D’Amato, nostra collaboratriceLa giornalista Nadia D’Amato di Ragusah24 premiata al Fesr Sicilia. Primo postonella categoria Radio per un servizio su fondi comunitari ... ragusah24.it

WANTED - CI RISIAMO Hanno deciso di abbonarsi a l’Attacco. Credono nel giornalismo di qualità, sono amici (quasi tutti) del direttore e si ricordano più di tutto del futuro. Nunzio Angiola – docente universitario, Foggia #abbonatilattacco #amicideldirettore # facebook

"Fare i #giornalisti è una cosa, fare i portavoce #politici è un'altra, una volta non era così (...) Oggi non è possibile parlare semplicemente di giornalisti... Parlare di buon #giornalismo significa investirci. L' #informazione di qualità si deve pagare" @TizianaFerra x.com