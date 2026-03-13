Serve un nuovo direttore del museo Madre di Napoli la Fondazione Donnaregina avvia selezione pubblica

La Fondazione Donnaregina ha pubblicato un bando di selezione pubblica per il ruolo di direttore del museo Madre di Napoli. L’incarico avrà una durata di tre anni e le candidature devono essere inviate via PEC entro il 30 aprile 2026. La procedura, aperta a candidati interessati, mira a individuare la figura che guiderà il museo nei prossimi anni.

Pubblicato il bando per il direttore della Fondazione Donnaregina: incarico triennale, domande via PEC entro il 30 aprile 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Fondazione Parma Welcome: al via selezione per Direttore/DirettriceLa selezione è rivolta a profili di elevata qualificazione, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente secondo la normativa vigente, che... Teatri, Trianon Viviani: prorogato l’avviso per la selezione del nuovo direttore artistico Presentato dalla Regione Campania l’avviso pubblico per la selezione del direttore artistico della Fondazione Teatro Trianon di Napoli. Tutto quello che riguarda Serve un nuovo direttore del museo... Discussioni sull' argomento Bimbo trapiantato a Napoli, la storia del cuore bruciato; Guida alle Mostre d’Arte a Napoli nel mese di Marzo 2026; Basilicata Terra Madre alla BMT di Napoli: l’offerta lucana tra borghi e turismo esperienziale; Come finisce Mare Fuori 6? La spiegazione del finale. Calcio: Napoli; direttore area business, serve stadio nuovo non 'pezze' all'attualeVogliamo fare un nuovo stadio e non mettere le pezze a quello attuale. La situazione la conoscete bene, non è neppure una notizia. Per quanto mi riguarda, dalla nostra prospettiva noi perdiamo circa ... ansa.it #Donneinarchitettura - Domani, giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18.00, al Museo Madre a Napoli, si terrà la quarta presentazione del volume "Donne e progetto. Figure dell’architettura e del design nell’Italia contemporanea", edito da Quodlibet e a cura di Cate - facebook.com facebook